Keine Schinkengipfeli mehr für Nachtschwärmer

Was gibt es besseres als ein warmes Schinkengipfeli nach einer langen Partynacht? Über Jahre bot die Bäckerei Aegerter in Wabern genau dies für die hungrigen Nachtschwärmer des Gurtenfestivals. Doch damit ist nun Schluss: Die Berner Volkswirtschaftsdirektion verbietet es dem Betrieb, in der Nacht Backwaren zu verkaufen. Der Entscheid flatterte Bäcker Jakob Aegerter wenige Tage vor dem Festival ins Haus.

Für die Bäckerei ein herber Rückschlag, auch finanziell: «Allein am Sonntagmorgen zwischen zwei und sechs Uhr verkauften wir jeweils 850 Schinkengipfeli», so Jakob Aegerter. Er führt den Betrieb zusammen mit seiner Frau seit 35 Jahren und ist auf die zusätzliche Einnahmequelle mittlerweile angewiesen, wie er sagt. Der Umsatz während der Festivaltage umfasste jeweils die gesamten Einnahmen, die in einem Monat in den zwei Aegerter-Filialen in Köniz und Schliern erzielt wurden.

Keine Genehmigung, kein Verkauf

«Die Leute standen jeweils vor dem Laden Schlange und warteten, bis wir um zwei Uhr die Türen öffneten», erzählt Aegerter. Lange hatte es der Familienbetrieb in Wabern schwer: Wegen Umbauarbeiten im Quartier fanden immer weniger Leute in den Laden. Deshalb genehmigte die kantonale Volkswirtschaftsdirektion vor vier Jahren die erweiterten Ladenöffnungszeiten der Bäckerei während des Festivals. Dies half der Familie jeweils, den finanziellen Engpass zu überbrücken.

Vor einer Woche erhielten Aegerters nun den negativen Bescheid. Sie dürfen während der Festivalnächte heuer keine Backwaren mehr verkaufen. Dagegen legte die Familie Beschwerde ein, jedoch ohne Erfolg. «Dieses Jahr können wir es vergessen», meint Aegerter.

Die Volkwirtschaftsdirektion Bern liess auf Anfrage von 20 Minuten mitteilen, dass man zu laufenden Beschwerdeverfahren keine Auskünfte gebe. Generell sei es möglich, eine solche Genehmigung zu bekommen: «Das Amt für Wirtschaft kann in Ausnahmefällen erweiterte Ladenöffnungszeiten für befristete Zeit bewilligen», so Liliane Keller, Mediensprecherin der Volkswirtschaftsdirektion. Jedoch würden diese Ausnahmebewilligungen, um den Ausnahmecharakter zu wahren, nur restriktiv vergeben.

«Schade, dass es unten am Gurten immer mehr tötelet»

Der Entscheid erfolgt zum Nachteil der Festivalbesucher. Für viele war der Halt bei der Bäckerei am Fusse des Gurten eine Art Boxen-Stopp. «Nachdem ich den ganzen Berg heruntergetorkelt war, war ich jeweils sehr froh, noch einen Snack beim Beck holen zu können», sagt Güsche-Besucher Marcel K. Er verstehe weder die Bürokraten noch deren Aufregung, so der 29-jährige Berner.

Auch Nadja M. bedauert den Entscheid der Volkwirtschaftsdirektion. «Es gibt dort unten sonst nichts zu essen zu dieser Zeit», so die 32-Jährige. Sie und ihre Kollegen hätten jeweils herzhaft zugegriffen und sich mit Schinkengipfeli eingedeckt. «Schade, dass es unten am Gurten immer mehr tötelet.»

(rc)