Kind angefahren – Polizei sucht Lenkerin

Eine unbekannte Autolenkerin hat am Freitag in Hägendorf SO auf dem Trottoir an der Bachstrasse einen Knaben angefahren. Der 8-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Autolenkerin um 11.45 Uhr vom Parkplatz der «TimeOut Sportsbar» auf die Strasse zu fahren, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Dabei übersah die Lenkerin offenbar das auf dem Trottoir gehende Kind. Die Polizei sucht die Lenkerin.

(sda)