Kind auf Trottinett nach Kollision mit Auto verletzt

Der Unfall auf der Schulhausstrasse in Zollikofen wurde der Kantonspolizei Bern nachträglich am Donnerstagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Kind um 15.40 Uhr mit einem Trottinett der Schulhausstrasse entlang unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung Fellenbergstrasse war ein Autolenker im Begriff, von der Schulhausstrasse in die Fellenbergstrasse einzubiegen. Das Mädchen fiel in der Folge aus noch zu klärenden Gründen zu Boden, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt.

Kind von Privatperson zu Arzt gebracht

Dabei schlug das Trottinett an der rechten Fahrzeugseite auf und das Auto erfasste den Fuss des Mädchens. Gemäss Aussagen fuhr das graue Auto daraufhin auf der Fellenbergstrasse weiter.

Das Kind wurde im Verlauf des Nachmittags von einer Privatperson zur Kontrolle zu einem Arzt gebracht, wo eine leichte Verletzung festgestellt wurde.

Die Kantonspolizei Bern sucht zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen. Insbesondere der Lenker des grauen Autos wird gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 zu melden.

