Schule warnt Eltern vor Nackenschlag-Ritual

Primarschüler der Schule Kirchlindach-Herrenschwanden haben seit Jahren ein Ritual, das sie untereinander praktizieren. Wer beim Coiffeur war und mit frisch geschnittenen Haaren zur Schule kommt, erhält einen Schlag in den Nacken. Das betroffene Kind muss den Kopf senken und den Nacken freimachen, die Mitschüler schlagen teils heftig zu.

Umfrage Was hältst du vom Ritual? Was für ein Blödsinn, zum Glück wurde es jetzt verboten.

Lasst doch den Kindern das Ritual, solange die Schläge nicht zu heftig sind.

Ich finde das nicht so schlimm, Kinder sind eben Kinder.

Nun ist die Schulleitung auf das Ritual aufmerksam geworden, wie die «Berner Zeitung» (Bezahlartikel) schreibt. In einem Brief an die Eltern spricht sie von einem «äusserst bedenklichen und sogar gefährlichen Ritual» und von einer «erniedrigenden Situation». Man sei «sehr erschrocken», heisst es weiter. Die Schulleitung war bis dahin weder von Schülern noch von Eltern über das Ritual informiert worden.

Ritual wurde verboten

Laut Schulleiterin Susette Buchschacher sind vorwiegend Buben betroffen. Um Mobbing handle es sich jedoch nicht, es handle sich vielmehr um ein hierarchisch geschlossenes System, erklärt sie gegenüber der Zeitung. Jugendliche aus der Stadt Bern hätten ihr erzählt, dass das Ritual seit über acht Jahren praktiziert werde. Entdeckt wurde es in der Schule allerdings, als eine Lehrperson nachhakte.

Nun wurde der zuständige Schulinspektor informiert. Die Eltern wurden mit dem Brief darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Ritual ab sofort verboten sei. Hält sich ein Schüler nicht daran, muss er mit den Eltern zum Gespräch antraben. Weiter wurde das Thema in den Klassen besprochen. «Wir haben die Gefahren aufgezeigt, die den Kindern so gar nicht bewusst waren», erklärt Buchschacher. Nun hofft die Schulleitung auf Besserung, ansonsten seien weitere Massnahmen nötig. «Entscheidend ist, dass alle für das Thema sensibilisiert sind und aktiv beobachten.»

Eine Nackenklatsche nach dem Coiffeurbesuch ist offenbar in einigen Teilen der Schweiz ein gängiges Ritual. 20 Minuten will wissen wie, wo und warum der Brauch praktiziert wird. Erzähl uns von deinen Erfahrungen.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(vro)