Kinder haben wegen Ritual Angst vor Coiffeur-Besuch

Die Schulleitung der Primarschule Kirchlindach-Herrenschwanden BE warnte vor einigen Tagen vor einem Ritual, bei dem Kinder, die mit frisch geschnittenen Haaren zur Schule kamen, von Mitschülern einen Schlag auf den Nacken erhielten. Die Eltern wurden deswegen mit einem Brief informiert, dass der Brauch ab sofort verboten sei.

20 Minuten wollte wissen, wie verbreitet das Ritual an Schweizer Schulen ist und bat Leser, ihre Erfahrungen zu schildern. Klar ist: Der Nackenklatscher nach dem Coiffeur-Besuch wird vorwiegend an Schulen praktiziert und betrifft vor allem Buben, wie mehrere Personen bestätigen. Manche betreiben den Brauch sogar heute noch: «Meine Jungs und ich machen das noch immer und lachen gemeinsam darüber. Wir gehen alle auf die 30 zu», so Leser Yannick Lippuner. Er kann das Verbot der Schule nicht verstehen und findet die Empörung darüber übertrieben.

«Manche haben richtig Angst davor»

Doch nicht alle können darüber lachen. So etwa Lehrer Victor Sutter. Er war an mehreren Schulen in der Schweiz als Lehrperson tätig und stellt fest: «Das Ritual gibt es an jeder Schule.» Für ihn fällt es unter die Kategorie Mobbing:

«Kinder, die sich schlecht wehren können, werden deutlich härter geschlagen».

Auch Coiffeuse Stefanie Rocca wurde bei ihrer Arbeit mit dem Brauch konfrontiert. Es sei schon öfters vorgekommen, dass Buben sagten, sie wollen die Haare nicht zu kurz schneiden, da es ansonsten die anderen Kinder merken würden. Als sie nachhakte, erzählten ihr die Jungen vom Ritual. «Ich war geschockt», so die Coiffeuse.

Auch Mutter Alexandra Steiger bestätigt, dass ihr Sohn wegen dem Brauch nicht mehr zum Coiffeur wollte. «Am liebsten ging er in den Ferien die Haare schneiden, da musste er nicht hinhalten.» Auch eine Coiffeuse aus Möhlin (AG) berichtet, dass viele Kinder am liebsten vor dem Wochenende oder in den Ferien zu ihr kommen:

«Manche haben richtig Angst davor, am nächsten Schultag geschlagen zu werden.»

Alles freundschaftlich und lustig

Andere Leser finden das Ritual hingegen harmlos und sind der Meinung, dass man den Kindern den Spass lassen sollte: «Es ist ein lustiger Brauch, jeder freut sich, die Klatschen verteilen zu dürfen», so Lucash Ranking, Vater eines 10-jährigen Jungen. Auch Leser Hans erachtet den Brauch als harmlos: «Es ist mehr ein freundschaftlicher Nackenklatscher.» Er praktiziert dieses Ritual seit über 10 Jahren in seiner Männerrunde. Meist würde der Klatscher in Verbindung mit der Bemerkung kommen, dass man den Haarschnitt schon bemerkt habe. «Alles freundschaftlich und lustig», berichtet er.

Woher kommt das Ritual?

Mehrere Jugendliche bestätigen gegenüber 20 Minuten, dass der Brauch immer noch praktiziert wird. Es scheint, als sei das Ritual in der ganzen Schweiz bekannt.

«Ich kenne das Ritual seit der 1. Klasse», so ein 16-jähriger Schüler aus Davos.

Woher der Brauch kommt und wieso er so verbreitet ist, lässt sich kaum belegen. Einige Leser vermuten, dass das Ritual aus dem Osten kommt: «Im Balkan ist das normal», bestätigen mehrere Leser. Auch Leser Bani Maksuti sagt, dass er den Brauch aus seiner Heimat kennt: «Bei uns im Kosovo ist das normal. Alles ganz freundschaftlich, quasi als Gratulation.»

