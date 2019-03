Kiosk-Räuber kamen mit dem Velo

Zwei Männer haben am Sonntagabend einen Kiosk in Utzenstorf überfallen. Sie bedrohten den anwesenden Angestellten mit einem Messer und verlangten von ihm Bargeld. Nachdem der Verkäufer den Forderungen nachgekommen war, ergriffen die Täter die Flucht.

Der Überfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr in einem Kiosk an der Bahnhofstrasse, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Der Angestellte blieb unverletzt.

Die Täter flüchteten mit ihrer Beute vernutlich auf zwei Fahrrädern in unbekannte Richtung. Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

(cho/sda)