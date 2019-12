Kirchturm brennt schon wieder

Eine Leser-Reporterin bemerkte am Dienstagmorgen einen Brand in der reformierten Kirche in Herzogenbuchsee BE: «Ich wohne fast vis-à-vis und hörte die vielen Feuerwehrsirenen.» Die Leser-Reporterin hatte das Szenario von ihrem Balkon aus auf Video festgehalten. Die Kapo Bern bestätigte den Brand gegenüber 20 Minuten. «Der Feueralarm ist morgens um acht Uhr ausgelöst worden», so Sprecher Christoph Gnägi.



Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der räumlichen Verhältnisse rund um die Kirche schwierig. So konnten die Einsatzkräfte etwa keine Drehleiter vor den Turm stellen. Aus Sicherheitsgründen durften die Feuerbekämpfer auch nicht in den Turm eindringen, um dort die Flammen direkt zu löschen, wie die Kapo Bern ausführt. Die Feuerwehr musste von aussen löschen.

Zwischenzeitlich gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Doch trotz Brandwache stieg laut mehreren Leser-Reportern am Dienstagabend wieder Rauch aus dem Turm. Die Kantonspolizei Bern bestätigt das auf Anfrage. Wie ein Leser-Video zeigt, sind die Löscharbeiten im Gang. Diese könnten die ganze Nacht andauern, sagt eine Sprecher der Kantonspolizei Bern. Man habe die Lage aber unter Kontrolle.



Weihnachtsfeier findet statt

Über das Ausmass des Sachschadens herrscht laut Marc Häusler, Regierungsstatthalter Verwaltungskreis Oberaargau, noch Unklarheit: «Wir durften den Kirchenturm noch nicht betreten.» Ein Statiker müsse zuerst prüfen, ob das Konstrukt nach dem Brand noch sicher sei. «Der Turm war begehbar und bestand aus mehreren Ebenen.»

Laut Häusler war dies ein Glück: «Somit konnte das Gestell mit den Glocken nicht tief fallen.» Die Kapo Bern geht davon aus, dass das Innere des Kirchturms durch das Feuer stark beschädigt wurde.

Vom Feuer betroffen ist nur der Turm, der Feuerwehr ist es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf das Kirchenschiff zu verhindern. In der Kirche hätte am Abend eine Weihnachtsfeier stattfinden sollen. Diese wird laut Häusler örtlich verschoben, könnte aber stattfinden. Die Kirche bleibt vorübergehend geschlossen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch völlig unklar.



