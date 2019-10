Mädchen angefahren und schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochmittag in Langenthal BE. Im Bereich des Kreisels Eisenbahnstrasse und Bützbergstrasse fuhr ein Auto in den Kreisverkehr in Richtung Ringstrasse. Beim Fussgängerstreifen des Kreisels überquerte gerade eine Mutter mit ihrer Tochter die Strasse, als das Auto das Kind umfuhr.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Das Mädchen wurde schwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

(km)