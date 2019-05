Der Berner Gemeinderat hat am Montag 22 zusätzliche Massnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen auf Berner Stadtgebiet vorgestellt. «Wir wollen für die Stadt Bern den Turnaround schaffen, den auch das Pariser Klimaabkommen vorsieht», sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL). Um diese Ziele zu erreichen, seien jedoch drastische CO2-Reduktionen notwendig, die alle Bereiche des städtischen Lebens betreffen.

«Dazu sind Anstrengungen von jeder und jedem nötig, also von uns allen», so von Graffenried (GFL). «Ich wiederhole: alle.» Letztere Worte sind wohl nicht zuletzt an Autofahrer gerichtet. Angestrebt wird unter anderem flächendeckend Tempo 30, zudem sollen öffentliche Parkplätze deutlich teurer werden. Das Ziel ist laut SP-Gemeinderätin Ursula Wyss, dass Fahrten mit dem privaten Auto in die Innenstadt künftig weniger attraktiv sein sollten. «Es ist klar: Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, kommen wir nicht um Massnahmen herum, die wir im Alltag spüren», so Wyss. «Diese werden Einschränkungen bringen, die nicht allen gefallen werden.»

Massnahmen sorgen für rote Köpfe

In der Tat kamen die beschlossenen Punkte bei vielen 20-Minuten-Lesern nicht gut an. Der Artikel zu den zusätzlichen Massnahmen schlug bei der Community hohe Wellen – über 1200 Kommentare verzeichnete die Berichterstattung von 20 Minuten. Viele zeigen sich über die Ansätze der Stadt verärgert und haben kein Verständnis dafür. Ein Metallbau-Monteur aus der Region beklagt sich beispielsweise darüber, dass er schon jetzt Mühe habe mit seinem Firmenwagen Parkplätze in der Stadt zu finden:

«Mein Chef hat für eine halbstündige Parkplatzsuche kein Verständnis und staucht mich dann zusammen.»

Er befürchtet, dass er in Zukunft noch mehr Probleme haben wird, einen Parkplatz zu finden.

Andere Leser klagen, dass die Massnahmen der Stadt Bern niemandem helfen würden.

«Es wird einem nur wieder das Leben erschwert.»

«Dann wird die Stadt Bern halt einfach ignoriert. Keine Ausflüge, kein Shopping, keine Events.»

Gleichzeitig könne die Stadt noch mehr Geld einnehnem. «Genial», so der Leser zynisch. User Wyttenbach M. fürchtet, dass Bern dadurch zur Geisterstadt verkommt:

Erfolg für die Klimabewegung

Für die Klima-Aktivistin Saskia Rebsamen (16) zielen die zusätzlichen Massnahmen der Stadt nicht darauf ab, den Leuten das Leben schwerer zu machen. «Man muss sich mit der Thematik ganzheitlich auseinandersetzen», so die Bernerin. Denn während man die öffentlichen Parkplätze zum Beispiel teurer mache, würden die öffentlichen Verkehrsmittel billiger. Sie findet, dass man deswegen nicht nur auf einzelne Massnahmen eingehen sollte.

In Zukunft müsse man so oder so vom motorisierten Individualverkehr loskommen. «Der Klimawandel wartet nicht», so Rebsamen. Deswegen sei es wichtig, die Umstrukturierung aus einer anderen Perspektive anzuschauen. «Es geht nicht darum jemanden zu diskriminieren», so die Aktivistin.





(rc)