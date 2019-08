Klimastreiker bei Berner Bauern nicht willkommen

Seit einem halben Jahr demonstriert die Klimajugend immer wieder in Schweizer Städten. Nun wird die Protestbewegung auf das Land hinausgetragen: Für den kommenden Samstag sind in über 30 Ortschaften in der ganzen Schweiz Klima-Demos geplant. Sieben davon im Kanton Bern: In Münsingen, Schwarzenburg, Zollikofen, Interlaken, Langenthal, Erlach und Lyss.

Mit den Land-Demos sollen für einmal die «Anliegen der Landbevölkerung thematisiert werden», schreibt die Bewegung in einer Medienmitteilung. «Die Landwirtschaft spürt die Auswirkungen des Klimawandels in der Schweiz deutlich, schon letzten Sommer musste das Militär aufgrund Wassermangels und extremer Hitze vielen Landwirten helfen, die Tiere mit Wasser zu versorgen», sagte Aktivist Didier Lusuardi aus Münsingen dem «Bund». Gleichzeitig könne gerade in der Landwirtschaft noch viel CO2 eingespart werden.

«Verstehe nicht, was das bringen soll»

Wie viele Teilnehmer am 31. August mit Plakaten und Parolen die ländlichen Gegenden und Agglomerationen bestreiken werden, kann Lusuardi nicht sagen. Mobilisiert worden sei das ganze Aaretal. Er sei zudem optimistisch, «dass aktuelle Ereignisse wie die Waldbrände in Sibirien, im Amazonas, in Afrika und Madagaskar viele Menschen dazu bewegen werden, sich uns anzuschliessen».

Beim Berner Bauernverband ist man ob der bevorstehenden Land-Demos wenig begeistert. «Ich verstehe nicht, was das bringen soll», sagt der Verbandspräsident Hans Jörg Rüegsegger zur Zeitung. «Nützlicher wäre, wenn die Jugendlichen uns Landwirten bei der Wiederaufforstung von Waldgebieten, beim Jäten oder bei der Ernte helfen würden, sodass auf Pestizide oder Maschineneinsatz verzichtet werden könnte.»

Es wird weiter gestreikt

Rüeggsegger bestreitet nicht, dass die Bauern den Klimawandel jeden Sommer am meisten zu spüren bekommen. Aber: «Natürlich wäre immer noch mehr Umweltschutz möglich. Aber unsere Bauern sind nachhaltig unterwegs und tun im Moment genug.»

Auch nächsten Monat wird fürs Klima gestreikt: Am 28. September rufen die Aktivisten zur ersten nationalen Klimademo in Bern auf. Drei Wochen vor den nationalen Wahlen wollen sie von den Politikern eine konsequente Klimapolitik fordern. Für eine klimafreundliche Anreise wird zu einer Sternfahrt per Velo aufgerufen.

(sul)