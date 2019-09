Kollision mit drei Autos – Person schwer verletzt

Ein Autofahrer war auf der Zürich-Bernstrasse von Höchstetten in Richtung Koppigen unterwegs, als er in einer Rechtskurve frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Es folgte eine weitere Kollision mit einem Auto, das in dieselbe Richtung wie der Unfallverursacher unterwegs war.

Der Lenker des entgegenkommenden Autos musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt. Die Lenkerin des dritten Autos blieb unverletzt.

Die Strasse war während mehreren Stunden gesperrt

– es wurde eine Umleitung eingerichtet. Im Einsatz standen die Feuerwehr Burgdorf, zwei Ambulanzteams sowie ein Team der Rega.



(sda)