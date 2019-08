Kollision mit mehreren Autos – zwei Verletzte

Eine Autofahrerin und ein Autofahrer sind am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Hindelbank verletzt worden. Das teilte die Kantonspolizei Bern mit. Insgesamt drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.

Was genau passierte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Laut Polizei kollidierten im Bereich einer Verzweigung zunächst zwei Autos, worauf das eine Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem weiteren Wagen zusammenprallte.



(20 Minuten)