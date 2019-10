Jetzt werden Schweizer Kormorane geschossen

Berufsfischer auf dem Neuenburgersee fangen immer weniger Fische: Um rund 65 Prozent sei ihr Ertrag in den letzten drei Jahren zurückgegangen. Für die Angler ist klar, wer die Schuld an der Misere trägt: «Der Hauptgrund ist der Kormoran, der uns die Fische wegfrisst», sagt Berufsfischer Claude Delley gegenüber «Schweiz aktuell».

Auch den Bielersee-Fischern macht der Fischfresser Probleme. «Zwischen Juni und August sind hier Schwärme von bis zu 500 Kormoranen zu sehen, die vom Naturschutzgebiet Flanel am Neuenburgersee her einfliegen», sagt Berufsfischer Gerold Pilloud gegenüber 20 Minuten. Heuer seien den Fischern 40 Prozent weniger Felchen in die Netze gegangen als letztes Jahr.

Jedoch seien für dies nicht nur die Kormorane, sondern auch der niedrigere Nitrat-Gehalt der Gewässer und das dadurch beeinträchtigte Wachstum der Fische verantwortlich, so Pilloud. Die Fische könnten so durch die Maschen der Netze schlüpfen.

Statistik spricht gegen Kormoran als «Einzeltäter»

Das sieht auch die Vogelschutzorganisation Birdlife Schweiz so. «Die Seen sind heute sauberer, enthalten weniger Nährstoffe und sind infolge des Klimawandels wärmer geworden», sagt Geschäftsleiter Werner Müller. Zudem gebe es auch fischfressende Fische und nebst dem Kormoran weitere fischfressende Vögel.

Dass der Kormoran nicht die Alleinschuld am den mageren Fängen trägt, legt auch die Statistik nahe: Seit 2001 hat sich der Kormoran am Neuenburgersee angesiedelt – die Menge der gefischten Felchen ging jedoch erst ab 2016 massiv zurück. Zudem gab es seit den 1970er Jahren immer wieder grössere Schwankungen bei den Erträgen.

Trotzdem haben die Kantone Freiburg, Neuenburg und Waadt nun auf die Klagen der Fischer reagiert: Seit September dürfen die Wildhüter Kormorane auf dem Neuenburgersee abschiessen. Den Berufsfischern geht das allerdings zu wenig weit. «Wir müssen auf den Bäumen die Eier aus den Nestern entfernen, um die Vermehrung des Kormorans zu bremsen», fordert Delley.

Fischer verlangen Zustupf von Kanton

Auf dem Bielersee dürfen Kormorane bereits seit einigen Jahren zwischen September und Februar geschossen werden. Dennoch ist auch für Pilloud klar: Ihr Bestand im Naturschutzgebiet Flanel muss reduziert werden. «Es werden von Jahr zu Jahr mehr Brutpaare. Irgendwann breiten sich die Vögel vielleicht in unser Naturschutzgebiet auf der Petersinsel aus – und dann haben wir ein Problem», sagt er.

Denn Kormorane würden nicht nur Felchen, sondern auch bedrohte Arten wie die Äsche in den Berner Fliessgewässern erbeuten. Pilloud empfiehlt daher, einen Teil der Vogeleier anzustechen oder mit Öl zu bestreichen, damit sie absterben.

Für Vogelschützer Müller kommen solche Massnahmen nicht in Frage, zumal der Zusammenhang zwischen niedrigen Felchen-Erträgen und Kormoran-Bestand nicht erwiesen sei. Auch der Bund ist derzeit nicht bereit, den Schutz der Kormorane in den Naturschutzgebieten zu lockern. Ausserhalb dieser Gebiete ist der Kormoran in der Schweiz jagdbar.

Ihre Anliegen haben die Berufsfischer auch auf die politische Agenda gebracht. Vom Kanton Neuenburg verlangen sie eine Unterstützung von 2000 bis 2500 Franken pro Monat und Fischer. Im Freiburger Parlament ist ein ähnlicher Vorstoss hängig. Delley: «Wenn wir keine Hilfe bekommen, können nur diejenigen überleben, die daneben noch eine andere Arbeit haben.»

