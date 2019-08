«Mit Migräneanfall fällt man nicht zwingend aus»

Niemand ist in der Deutschschweiz häufiger krank als Berner Beamte. Der Artikel schlug in der 20-Minuten-Community hohe Wellen. Doch Reaktionen lassen vermuten, dass 20-Minuten-Leser besonders gewissenhaft sind: «Wegen einer Erkältung oder sonst irgendetwas Kleinem bleibe ich nicht zu Hause», sagt etwa Leser Willy. Auch Sharon T. schreibt: «Ich gehe immer arbeiten. Erst wenn ich hohes Fieber habe, bleibe ich daheim. Ich will so wenig Krankentage wie möglich haben.»

Umfrage Wie oft pro Jahr fehlen Sie wegen Krankheit bei der Arbeit? 0-2 Tage.

3-5 Tage.

1-2 Wochen.

Mehr als 2 Wochen.

Bei Unternehmen, deren Mitarbeitende technisch gut ausgerüstet seien, könnten Arbeitnehmer die Krankentage tiefer halten, sagt Nicole Stucki, Vizepräsidentin von HR Suisse, dem Dachverband für Personalmanagement: «Dank Handy, Laptop und Sykpe können immer mehr Arbeitnehmer von zu Hause arbeiten.» Home-Office sei eine optimale Lösung für Arbeitnehmer, die sich fit genug zum Arbeiten fühlen, jedoch keine Kollegen anstecken möchten.

Arbeiten nach Migräne

Besonders zu begrüssen sei etwa, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern erlauben würden, sich selber zu organisieren. Stucki nennt das Beispiel Migräne: «Mit einem Migräneanfall muss man nicht zwingend den ganzen Tag ausfallen.» Der Mitarbeiter könne etwa zu Hause den Anfall auskurieren und danach von dort einige Stunden arbeiten. «Viele Unternehmen sind flexibel geworden, was die physische Anwesenheit betrifft.»

Die HR-Expertin empfiehlt grundsätzlich, dass sich Mitarbeiter, die sich krank fühlen, zu Hause auskurieren sollen. Wann Mitarbeiter jedoch das Bett hüten sollen und wann sie noch arbeitsfähig sind, sei je nach Branche unterschiedlich: «Wer in der Lebensmittelverarbeitung oder mit Kranken arbeitet, hat natürlich andere Standards als Menschen in einem Diensleistungsunternehmen ohne Kundenkontakt.» Auch wer in einem Grossraumbüro arbeitet, habe wegen der Ansteckungsgefahr eine gewisse Verantwortung gegenüber seinen Kollegen.

Kein Leben gefährden

Besonders bei ansteckenden Krankheiten wie Grippe müssten Mitarbeiter aus diesem Grund das Büro meiden, sagt Dr. Beat Lehmann, Stellvertretender Chefarzt der Insel-Notfallklinik. Er empfiehlt Arbeitskräften zudem, zu Hause zu bleiben, wenn sie «wegen medizinischer Probleme nicht in der Lage seien, den Tag am Arbeitsplatz zu verbringen». Dazu zählten unter anderem Schwäche, Schwindel, hohes Fieber, starke Schmerzen. Aber auch wenn es wegen der körperlichen Einschränkung zu einer Gefährdung des Arbeitnehmers oder anderer Personen kommen könnte – etwa bei Bauarbeitern oder LKW-Fahrer.

Auch die Swiss hat aus letzterem Grund spezielle Krankenregelungen für das Kabinen-Personal. Während Mitarbeiter am Boden nach dem vierten Tag ein Arztzeugnis vorlegen müssen, ist das Personal in der Luft erst ab dem sechsten Tag dazu verpflichtet. «Die Cabin Crew ist angehalten, den Flugeinsatz nicht anzutreten, wenn sie in ihrer Leistungsfähigkeit ernstlich beeinträchtigt ist oder eine solche im Verlaufe des Flugeinsatzes zu erwarten ist», führt Swiss-Sprecherin Karin Müller aus.

Psyche spielt mit

Laut HR-Fachfrau Nicole Stucki spielt bei Krankheit auch die Psyche eine Rolle: «Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinflusst die Motivation der Mitarbeiter und erhöht so die Chance, dass sie krank werden oder sich krank fühlen.» Ohnehin sei heute die Psyche viel mehr im Fokus von Arbeitgebern: «Wir verzeichnen massiv steigende Zahlen bei psychischen Krankheiten.» Betroffene würden manchmal lange ausfallen: «Dann sind es schnell mal einige Wochen und nicht nur ein paar Tage.»

(cho)