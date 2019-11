Krebskranker (19) will ein letztes Mal in die Berge

Es war der letzte Wunsch eines krebskranken 19-Jährigen aus Holland, noch einmal die Schweizer Berge zu sehen – nun wurde ihm dieser erfüllt. Wie das holländische Newsportal ad.nl berichtet, löste das Foto des Patienten in den Sozialen Medien eine Welle der Anteilnahme aus.

Dass der junge Mann ein letztes Mal das Schweizer Bergpanorama betrachten konnte, machte eine Stiftung möglich. Die Ambulance Wish Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, den letzten Wunsch von todkranken und nicht-mobilen Menschen zu erfüllen: «Eine unserer Freiwilligen behandelt den Jungen mehrmals pro Woche. Durch sie hörten wir, dass der Junge noch einmal in die Schweiz gehen möchte», sagt Kees Veldboer, Gründer der Stiftung. «Er kam oft dorthin und liebte die Berge. Es war seine Lust und sein Leben.»

Helirundflug im Bernbiet

Vier Tage sei das Team unterwegs gewesen. Zwei Begleiter hätten den Patienten auf seiner letzten Reise in den Kanton Bern begleitet – diese ist laut der Stiftung nicht nur am Boden verlaufen. Der unheilbar kranke Teenager stieg laut ad.nl auch mit einem Helikopter in die Luft und überflog das Berner Oberland.

Auf dem Berner Beatenberg wurde dann dieses Foto geschossen, welches auf Social Media hohe Wellen wirf:



The picture in this article had me crying, it's sad and beautifull at the same time.



A terminal sick boy wanted to see the Swiss mountains one last time & a last wishes charity brought him there.

(article in Dutch) #ambulancewens @stambulancewens https://t.co/JWrhCgIUCv