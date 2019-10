Krimineller Secondo (25) muss Schweiz verlassen

Innert zwei Jahren gingen 61 Straftaten auf das Konto eines türkisch-stämmigen Mannes. Das Obergericht hat den Mann deswegen zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten verurteilt. Die kantonalen Behörden widerriefen darauf die Niederlassungsbewilligung des Mannes. Das bedeutet, dass er die Schweiz verlassen muss, sobald er aus der Strafanstalt entlassen wird.

Dagegen wehrte sich der 25-Jährige . Ohne Erfolg, wie aus dem am Dienstag publizierten Urteil hervorgeht. Die meisten der 61 Straftaten sind Gewaltdelikte gewesen - darunter Körperverletzung, Raub und Brandstiftung. Das zeuge laut Behörden von einer beträchtlichen kriminellen Energie.

Drogenabhängig

Dem Mann wurde als 18-Jähriger zudem eine Persönlichkeitsstörung, eine Cannabis-Abhängigkeit sowie schädlicher Kokain- und Alkoholkonsum diagnostiziert. Laut Gericht machte er in einer Therapie zwar Fortschritte, sei aber weiterhin rückfallgefährdet – zumal er auch im Massnahmenvollzug wiederholt gegen Regeln verstiess.

Rückkehr zumutbar

Die Rückkehr in die Türkei sei für den Secondo durchaus zumutbar, halten die Behörden fest. Zwar habe der Mann nie in der Türkei gelebt, doch verbinde ihn mit seinem Heimatland recht viel. So vertrete er nach eigenen Angaben traditionelle türkische Werte, wie zum Beispiel eine Tätowierung zeige.

In der Türkei könne er eine gemeinsame Zukunft mit seinem Cousin planen, der einst sein Komplize war und laut Gericht nach wie vor ein enger Vertrauter ist. Allerdings sei der Cousin neulich erneut verhaftet worden, räumt das Gericht ein.

(rc/sda)