Spächtlis Happy End ist zum Greifen nah

Seit rund einem Monat sorgt Spächtli für Schlagzeilen: Bei ihrem Besitzer büxte die Evolèner-Kuh aus und setzte fortan zu einer Odyssee durch die Wälder rund um Worb an. Die Stiftung Gut Aiderbichl will das entflohene Tier einfangen, damit es seinen Lebensabend auf einem Gnadenhof der Stiftung verbringen kann.

Nun sind die Retter, die der Kuh zuliebe gar im Wald übernachteten, ihrem Ziel einen grossen Schritt näher gekommen: Mithilfe zweier Gspänli konnte Spächtli angelockt und eingezäunt werden, wie Tele Bärn berichtet. Bereits vor einer Woche hatte das Team das braun-weiss gefleckte Tier mit einer Futterstelle in seine Nähe locken und erstmals Fotos von ihm machen können.

Betäubung muss wohl überlegt sein

Rinder sind Herdentiere, deshalb haben sich die Tierschützer für die Strategie mit den beiden Artgenossen entschieden. Der Plan ging schneller auf als erwartet: Schon in der ersten Nacht gesellte sich Spächtli zu ihren Freundinnen. «Auch tagsüber blieb sie bei ihnen, anstatt sich wieder in den Wald zurückzuziehen. Das ist einfach sensationell», freut sich Hans Wintersteller von der Stiftung.

Bei Tageslicht sind die Chancen grösser, die Kuh zu betäuben. Überstürzen will man aber nichts: «Spächtli muss erst ganz runterfahren, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Betäubung ihre Wirkung verfehlt», sagt Mitarbeiterin Pascale Pineroli zu 20 Minuten. Ziel ist es, das Tier in den nächsten Tagen einzufangen, in den Stall zu bringen und tierärztlich untersuchen zu lassen. Danach soll die Kuh endlich ihr neues Zuhause beziehen – «glücklich bis ans Lebensende», so Pineroli.

(sul)