Abgetrennter Kuhkopf auf Feld gibt Rätsel auf

Leser-Reporterin Corina machte am Mittwoch beim Spazieren am Waldrand einen grusligen Fund. In der Gemeinde Zwieselberg nahe Thun stiess die Bernerin auf einen abgetrennten Tierkopf. «Ich war mit Freundinnen unterwegs, als einer der Hunde plötzlich auf den Kadaver-Kopf stiess.» Besonders schaurig fand sie, dass das Auge noch gut sichtbar war: «Es erinnerte mich an die White Walker aus Game of Thrones.»

Vom restlichen Körper des Tieres fehlte jede Spur. Der Schädel fand Corina am Rand einer Wiese. Sie vermutet, dass es sich um ein Kuhkopf handelt: «An den Zähnen und Hörnern ist das gut zu erkennen.» Das erstaune sie: «In diesem Gebiet habe ich schon öfters Schafe aber noch nie ein Kuh gesehen.» Die Oberländerin verständigte danach die Kantonspolizei Bern.

Polizei nahm Schädel mit

Diese bestätigt den Fund gegenüber 20 Minuten. «Die ausgerückten Polizisten nahmen den Tierschädel für weitere Abklärungen mit», sagt Kapo-Sprecher Dominik Jäggi. Nun würden weitere Abklärungen getroffen. «Es wird etwa abgeklärt, ob ein Strafrechtlich relevanter Tatbestand vorliegt.»

20 Minuten hat das Foto der Universität Bern vorgelegt. Professor Michael Stoffel, Leiter der Veterinär-Anatomie, sagt: «Soweit sich dies anhand des Bildes beurteilen lässt, handelt es sich um einen Rinderkopf.»

