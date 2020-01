Büsi wählt 117 – kuriose Polizeifälle 2019

Polizisten werden in ihrem strengen Arbeitsalltag mit Gewalt, Unfällen und anderen menschlichen Tragödien konfrontiert. Doch ab und zu entpuppt sich ein scheinbar ernster Notruf als komplett harmlos. Die Kantonspolizei Bern hat in ihrem Blog die kuriosesten Geschichten und so einen Jahresrückblick der etwas anderen Art geteilt.

Endloses Märchen

Bei einem Einkaufszentrum schlägt der private Sicherheitsdienst um 3 Uhr nachts Alarm bei der Kapo. Security-Mitarbeiter waren sich sicher, dass sich Personen im Shoppingcenter aufhielten. Während ihrer Patrouille vernahmen sie immer wieder Stimmen. Deutlich konnten sie diese hinter einer bestimmten Wand verorten. Wie sich im Nachhinein herausstellte, gehörten diese jedoch nicht Einbrechern, sondern kamen aus einem Märchenautomaten für Kinder, der nicht ausgeschaltet worden war.

Samtpfotener Notruf

Bei der Polizeizentrale ging ein mysteriöser Notruf ein. Am anderen Ende der Leitung war lediglich ein seltsames Geräusch zu hören. Eine Patrouille wurde umgehend zur betreffenden Wohnung entsandt. Eine irritierte Frau öffnete die Tür und versicherte den Beamten, dass sie weder die Polizei gerufen noch sich verwählt habe. Die Auflösung: In der Wohnung erwischten die Polizisten in flagranti eine Katze, die mit dem Telefon ihrer Besitzerin spielte.

Marienkäfer, Dinosaurier und Einhorn

An der Berner Kinderfasnacht 2019 wurden die Polizisten stark gefordert. Gleich drei Vermisstenmeldungen gingen innert 30 Minuten ein. Der Marienkäfer, der Dinosaurier und das Einhorn konnten aber nach kurzer Suche den Eltern zurückgebracht werden.

Handgranate gefunden

Ein Mann meldete sich bei der Kantonspolizei Bern und gab an, eine Handgranate gefunden zu haben. Mehrere Patrouillen rückten zum Fundort aus, da in solchen Fällen stets vom Schlimmsten ausgegangen wird. Doch es folgte sogleich die Entwarnung: Das gefundene Objekt war keine Handgranate, sondern ein Mofaschloss in Form eines Sprengkörpers.

Nächtliche Morsezeichen

Ein Bieler rief den Notruf, weil er auf der gegenüberliegenden Strassenseite immer wieder SOS-Signale wahrgenommen hatte, die er aus dem Morsealphabet kannte. Er erklärte den Beamten, dass wohl jemand auf dem Balkon mit einer Taschenlampe die Zeichen aussende. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sie fest, dass niemand in Gefahr war und es sich auch nicht um SOS-Signale handelte, sondern um eine defekte Aussenbeleuchtung.

Giftige Schlange im Berner Jura?

Mitte Juli wählte ein Mann aus dem Berner Jura den Polizeinotruf, weil er auf einer Weide vor seiner Liegenschaft eine farbige Schlange gesichtet hatte. Er vermutete, dass das Tier exotisch und auch giftig sei. Als der Wildhüter auf der Weide eintraf, konnte das Missverständnis schnell aufgelöst werden. Was der Mann beobachtet hatte, war keine Schlange, sondern lediglich eine Pferdeleine mit bunten Mustern.

Geheimnisvoller Schuhdieb

Bei einem gemütlichen Sommerspaziergang mit ihrem Hund brachte dieser der Frau plötzlich einen Damenschuh mit. Der Hund führte sein Frauchen daraufhin in den Wald, wo weitere Schuhe verstreut lagen. Die besorgte Frau rief umgehend die Polizei. Vor Ort fanden die Beamten rund 25 Paar Schuhe verstreut um einen Fuchsbau. Der mutmassliche Täter, ein Fuchs, besorgte sich die Schuhe aus dem umliegenden Siedlungsgebiet und lagerte diese vor seinem Versteck.

