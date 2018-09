Lamborghini überschlägt sich auf dem Sustenpass

Auf dem Sustenpass in Gadmen BE kam es am Samstag zu einem Unfall mit einem Lamborghini. Ein Leserreporter hat auf Video festgehalten, wie der Fahrer vor der Steingletscher-Kurve stark beschleunigt und danach die Kontrolle verliert. Der Wagen schleudert nach rechts und fährt ein Stück den Wiesenhang hoch, danach überschlägt er sich.

Der Lenker blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Bern gegenüber «Blick» sagt. Am Auto sei aber schwerer Sachschaden entstanden.

(kat)