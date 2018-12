Lastwagen auf A6 umgekippt

Kurz vor 5.45 Uhr ist am Freitag auf der A6 in Brügg ein Lastwagen umgekippt. Gemäss ersten Erkenntnissen war der

Lastwagen auf der A5 von Orpund her in Richtung Autobahnkreuz Brüggmoos unterwegs gewesen.

Im Bereich der Auffahrt auf die A6 in Richtung Studen nach dem Längholztunnel kippte der Lastwagen aus noch ungeklärten Gründen um und kam auf der linken Seite liegend bei der Stützwand zum Stillstand.

Strassensperrung während über vier Stunden

Der Lastwagenlenker wurde durch ein Ambulanzteam vor Ort kontrolliert. Er war beim Unfall leicht verletzt worden und begab sich anschliessend selbstständig in weitere ärztliche Kontrolle.

Die Autostrasse musste während den Unfallarbeiten

für mehr als vier Stunden gesperrt werden.

(20 Minuten)