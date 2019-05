Lastwagen biegt falsch ab und fällt vom Autozug

Ein Lastwagen bog beim Autoverlad in Kandersteg in die falsche Richtung ab. Anstatt auf die Rampe zu fahren, die ihn vom Autoverlad runterführen sollte, bog der Fahrer in die andere Richtung ab und landete mit einem Rad auf dem Geleise. Verletzte gab es keine. Jedoch waren hinter dem Lastwagen noch etwa 15 Autos, die den Verlad verlassen sollten. Diese stecken nun fest und können nicht mehr vom Autozug runter fahren.

Der betroffene Zug ist laut BLS bis circa 18:30 Uhr blockiert. Die Personen, die wegen dem Lastwagen nicht vom Verlad runter kommen, offerierte die BLS ein Buffet im Bahnhofs-Restaurant. Da es noch ein zweites Gleis gibt, ist nicht der ganze Bahnverkehr auf der Strecke vom Unfall betroffen. «Anstatt im Halbstundentakt, fahren die Autozüge jetzt noch alle 45 Minuten», sagt BLS-Sprecher Stefan Dauner auf Anfrage. Der Verlad sei deswegen nur leicht beeinschränkt.

(rc)