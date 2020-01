LKW kommt von Strasse ab und kippt in Feld

Der Selbstunfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr an der Lenk im Simmental: Ein Lastwagen war auf der Lenkstrasse von Zweisimmen in Richtung Lenk unterwegs. Kurz vor der Abzweigung Guldigi Matte kam das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen von der Fahrbahn ab und kippte in der Folge zur Seite.

Lastwagen mit Spezialkran geborgen

Der Lenker wurde durch ein Ambulanzteam vor Ort versorgt und für weitere medizinische Abklärungen in ein Spital gebracht. Aufgeboten wurde zudem die Ölwehr der Feuerwehr Zweisimmen wegen allfällig ausgelaufener Fahrzeugflüssigkeiten. Der Lastwagen musste mit einem Spezialkran geborgen werden.

(20 Minuten)