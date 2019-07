«Zum Glück sass keiner auf dem Toi-Toi-WC»

Ein Leser-Reporter kehrte am Donnerstag nach seiner Mittagspause zurück auf die Baustelle auf die Autobahn A1 bei Koppigen BE. Dort traf er auf eine ungewöhnliche Situation. Das Toi-Toi-Häuschen, das extra für die Arbeiter aufgestellt geworden war, sah jetzt total deformiert aus.

Der Grund: Ein Lastwagen fuhr während der Mittagspause in die Leitschiene. «Die Schutzplanke ist aufgrund der Bauarbeiten nicht fix am Boden verankert», erklärt der Leser-Reporter, «dadurch wurde sie bei Aufprall mit dem Lastwagen verschoben und das dahinterstehende Toi-Toi-WC so zerdrückt. Zum Glück sass während des Unfalls keiner auf der Toilette!»

«Erheblicher Sachschaden am Fahrzeug»

Polizeisprecher Dino Dal Farra bestätigt den Unfall mit einem Sattelmotorfahrzeug in Koppigen. Das Fahrzeug sei im Baustellenbereich auf der rechten Seite in eine mobile Leitplanke reingefahren. Laut Dal Farra ist der Unfallfahrer über 100 Meter entlang der Leitplanke getriftet, bis er auf dem Pannenstreifen im Bereich der Baustelle schliesslich zum Stillstand gekommen ist.

«Beim Unfall wurde niemand verletzt», sagt Dal Farra, «aber es gab einen erheblichen Sachschaden am Fahrzeug, was jetzt abgeschleppt werden muss.» Und wie das Bild des Lesers zeigt, auch am dortigen Toiletten-Häuschen.

(km)