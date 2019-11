Wind zerstört beliebte Bar auf dem Lauberhorn

Am Samstag tobte ein Föhnsturm in der Schweiz. Die stärkste Böe wurde in Meiringen im Berner Oberland gemessen – mit 137 Stundenkilometern fegte der Wind dort übers Land.

Zeitgleich wütete der Orkan auch auf dem 24 Kilometer entfernten Lauberhorn oberhalb von Wengen BE. Die starken Winde verwüsteten dort die beliebte Skibar von Beni Scheiber. «70 Prozent meines Blockhauses sind zerstört», sagt der Wirt zu 20 Minuten, «ich könnte nur noch weinen.»

Heftige Kräfte führten Unglück herbei

Seit 2002 steht Scheibers Start-Bar oben auf den Berg. So mancher Sturm fegte in den letzten 17 Jahren über das Holzhaus.«Böen von 269 Stundenkilometern hat das Haus schon standgehalten», sagt Scheiber. Doch jetzt, am Nachmittag des 23. November, konnte das Gebäude den Kräften des Sturms nicht standhalten. Für Scheiber ist klar: «Das Dach wurde vom Wind angesogen und dann fortgeblasen.»

Meteorologe Klaus Marquardt von MeteoNews erklärt das Phänomen: «Überstömen Luftmassen ein Objekt, entsteht ein dynamischer Auftrieb – wie ein Flugzeug abhebt, könnte so auch das Dach der Start-Bar Auftrieb bekommen haben.» Auch hätten wohl noch andere Faktoren das Unglück auf dem Lauberhorn heraufbeschworen: «Die Windrichtung und auch die Impulse der einzelnen Böen sind sehr entscheidend», so Marquardt. Würde etwa auf einen gleichmässigen Wind plötzlich eine starke Böe folgen, wirke sich das Trägheitsgesetz negativ aus. Marquardt: «Diese abrupte Böe verursacht dann Schäden.»

Auf dem Lauberhorn wirbelte eine Böen das ganze Dach durch die Luft, das Konstrukt landete schliesslich rund 50 Meter vom Blockhaus entfernt im Schnee. Dann wütete der Sturm im Innern des abgedeckten Hauses weiter.

Materieller, aber auch emotionaler Schaden

Zwischenzeitlich haben sich die Winde zwar gelegt, vor Ort bleibt jedoch eine grosse Zerstörung zurück. Ob die Skibar wieder aufgebaut werden kann, weiss Scheiber noch nicht. «Zusammen mit einem Statiker, einem Architekten und dem Blockhausbauer muss ich nun schauen, was wir für die Start-Bar noch tun können», sagt der Wirt.

Doch nicht nur der materielle Schaden macht Beni Scheiber zu schaffen: «So viele Souvenirs der letzten 17 Betriebsjahre wurden durch den Sturm zerstört.» Andenken an Stammgäste, Freunde und Ski-Legenden habe der Wind mir nichts, dir nichts vernichtet: «All diese Schätze werde ich nicht mehr retten können.»

Doch der leidenschaftliche Wirt der Start-Bar will das Handtuch trotz des ganzen Chaos' nicht werfen. So sagt Scheiber zuversichtlich: «Ich hoffe, dass ich den Barbetrieb spätestens 24. Dezember wieder aufnehmen kann und wir dann hier oben wieder im Einvernehmen mit der Natur leben und wirten können.»

(miw)