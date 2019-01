Lebensgrosser T-Rex kommt nach Bern

Rund fünf Millionen Besucher verzeichnet das weltbekannte Naturhistorische Museum von London jährlich. Besonders stolz sind die Engländer auf ihre Dinosaurier-Ausstellung, die in einem eigenen Museumsflügel untergebracht ist und Skelette, Modelle und etliche interaktive Elemente beinhaltet. Bald schon wird die Ausstellung in Bern zu sehen sein.

15 lebensgrosse Modelle

Wie das Naturhistorische Museum Bern am Montag mitteilt, verschifft die Londoner Institution seinen kompletten Dino-Fundes nach Bern – als Leihgabe. «Schweizer Dino-Fans begegnen ab Mitte September zum ersten Mal der weltweit ersten lebensechten Nachbildung eines T-Rex, der mittels Animatronik zum Leben erweckt wird», kündigt das Museum in einer Medienmitteilung an.

Insgesamt werden 15 lebensgrosse Modelle gezeigt, von denen 12 animiert sind. «Die Besucher werden die Gegenwart vergessen und komplett in die Welt der Dinosaurier eintauchen können», sagt Kuratorin Ursula Menkveld zu 20 Minuten. Neben den animierten Riesen-Echsen werden zwei ebenfalls lebensgrosse Skelette die Ausstellung bereichern – auch das eines T-Rex. Ein Teil der Ausstellung wird zudem die Schweizer Saurierwelt beleuchten.

Eigene Vorstellungen hinterfragen

Die Exponate werden in Bern vom 14. September 2019 bis zum 16. Februar 2020 zu bewundern sein. «T. rex – kennen wir uns?», heisst die Sonderausstellung, die das Wesen des wohl berühmtesten Sauriers beleuchten will. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse würden infrage stellen, ob Hollywoods beliebtestes Reptil so brutal war, wie wir immer geglaubt hätten. «Wir alle haben das Gefühl, den T-Rex zu kennen. Ein Gang durch die Ausstellung wird helfen, unsere Vorstellungen auf ihre Klischeehaftigkeit zu überprüfen», sagt Menkveld.

Die Ausstellung habe für das Naturhistorische Museum eine grosse Bedeutung. Zwar habe es in der Schweiz schon andere Saurier-Rekonstruktionen zu sehen gegeben, sagt Menkveld. «Im Vergleich zu den lebensechten und animierten Modellen waren das etwas böse gesagt aber Gummitiger.» Die Museums-Verantwortlichen erwarten im Herbst denn auch einen grossen Andrang. Menkveld: «Wir rechnen mit doppelt so vielen Besuchern wie bei anderen Ausstellungen.»



(cho/sul)