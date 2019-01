Lebloses Mädchen auf Parkplatz gefunden

Am Donnerstag, kurz vor Mittag, machten Passanten auf einem Parkplatz im Berner Jura einen schrecklichen Fund: Nahe des Mehrzweckgebäudes «Salle des fêtes» in Reconvilier haben sie in einem Plastiksack einen kleinen Körper entdeckt. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern mussten vor Ort feststellen, dass es sich dabei um ein lebloses Neugeborenes handelt.

Jetzt ermittelt die Polizei: Das leblose Mädchen wird nun von Rechtsmedizinern untersucht. «Dabei gilt es herauszufinden, woran der Säugling gestorben ist», sagt Polizeisprecher Christoph Gnägi. Auch wolle man im so mehr über die Herkunft und die Identität des Kindes herausfinden. Derzeit ist lediglich klar, dass das Mädchen von heller Hautfarbe ist.

Eltern, meldet euch!

Die Kantonspolizei Bern bittet die Angehörigen des Kindes, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Dies auch, um eine allfällige medizinische Betreuung der Mutter sicherstellen zu können.

Zudem werden Zeugen gesucht. Insbesondere werden Personen, die im Bereich der Parkplätze nahe des Mehrzweckgebäudes Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich zu melden.

(miw)