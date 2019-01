Lehrling sucht Ghostwriter für wichtige Arbeit

Recherchieren, formatieren, schreiben, Stunden in der Bibliothek verbringen und die erbrachte Leistung dann zeitgerecht zu Papier bringen: Um diesem Aufwand für eine Arbeit zu entkommen, sucht eine Lehrtochter oder ein Lehrling aus Burgdorf nun anonym nach einem Ghostwriter für ihre selbständige Arbeit (SA).

«Da ich beruflich sehr viel zu tun habe, suche ich jemanden, der mir die Arbeit schreiben könnte», heisst es im Post. Die Arbeit solle etwa 10 bis 15 Seiten umfassen und werde auch dementsprechend vergütet. Die Anforderungen an den Ghostwriter seien nicht hoch: «Die Sprache würde ich selbst korrigieren. Es sollte lediglich eine erste Version geschrieben werden, die aber nicht perfekt sein muss.»

«Man könnte die Lehrstelle verlieren»

Der Aufruf löste zahlreiche Reaktionen aus. Manche wunderten sich und drückten ihr Unverständnis aus, es gab jedoch auch solche, die dem Lernenden ihre Hilfe anboten.

Wie oft sind solche Fälle? «In unserem Amt ist nicht bekannt, dass jemand erwischt worden wäre, der seine Arbeit durch eine fremde Person hat schreiben lassen», so Theo Ninck, Vorsteher des Mittelschul-Berufsbildungsamts des Kantons Bern. Die Lernenden würden von den Lehrpersonen jeweils gut begleitet. Sowieso sei das Endergebnis nur sekundär. «Die selbständige Arbeit ist ein Lernprozess, und dieser zählt, nicht einfach nur das Schlussergebnis.» Mit Hilfe einer Plagiatssoftware überprüfe man zudem die Arbeiten. Und: «Die Schüler müssen am Schluss eine Selbständigkeitserklärung unterschrieben.»

Diese Erklärung macht das Ghostwriting auch rechtlich relevant.«Die Studenten bestätigen damit die Eigenleistung», so Rechtsanwalt Martin Steiger. Rechtlich gesehen befindet sich das Ghostwriting in einer Grauzone. Das grössere Problem seien jedoch die möglichen disziplinarischen Strafen für eine solchen Tat: «Man könnte die Lehrstelle verlieren. Jeder Lehrbetrieb reagiert da unterschiedlich.»

Aussergewöhnlicher Aufruf

In einem Punkt sind sich die Parteien einig: Der Aufruf der Person aus Burgdorft in den sozialen Medien ist aussergewöhnlich und spricht für eine grössere Verzweiflung. Eine spezialisierte Firma aus Bern etwa bot der Person Unterstützung an. Ein Mitarbeiter schreibt: «Wir helfen dir gerne. Gruss»

Mittlerweile ist der Eintrag gelöscht. Auf Nachfrage von 20 Minuten erklärte der Betrieb, dass man kein Ghostwriting anbieten würde und der Eintrag auf eine «falsche Kommunikation» hindeute. Der Lernende wollte sich gegenüber 20 Minuten nicht zum Eintrag äussern.