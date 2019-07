Leiche auf Festival-Gelände entdeckt

Das traditionelle Trucker- und Countryfestival fand am Wochenende in Interlaken BE statt. Während des Abbaus kam es zu einem grausigen Fund: Eine Leiche wurde auf dem Festival-Gelände entdeckt, wie «Blick» berichtet. Um wen es sich dabei handelt und wie es zum Tod gekommen ist, ist bislang noch unklar.

Bei den Veranstaltern des Trucker- und Countryfestivals zeigt man sich Bestürzt über den Vorfall: «Wir teilen bereits jetzt unser Bedauern mit», so Sprecherin Katja Rütti. Als der Leichenfund den Verantwortlichen kurz vor 10 Uhr gemeldet wurde, habe man sofort reagiert und Polizei sowie Ambulanz verständigt. «Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, mehr wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht.» Es sei das erste Mal in der 26-jährigen Geschichte des Festivals, dass ein Toter zu verzeichnen sei.

Gratis Wasser verteilt

«Ob der Tod etwas mit der ungemeinen Hitze zu tun hat, die auf dem Gelände herrschte?», fragt sich eine Besucherin des Festivals. Denn laut der Bernerin war es brütend heiss auf dem Flugplatzareal, wo der Event stattfindet. Laut Meteonews wurde in Interlaken gar ein neuer Temperatur-Rekord gemessen. 34,4 Grad zeigte das Thermometer an – so heiss war es im Juni noch nie in Interlaken.

Um den Besuchern Kühlung zu verschaffen, montierten die Organisatoren Wasserdüsen und stellten gratis Trinkwasser zur Verfügung. Diese Trinkwasserstellen seien von den rund 40'000 Besuchern sehr geschätzt worden, hiess es im Abschlusscommuniqué der Veranstalter.

Drei Tage lang dauerte die 26. Ausgabe des Festivals auf dem Interlakner Flughafengelände. Das Festzelt sei bei den Auftritten von Lo & Leduc, Kunz und Loco Escrito gut gefüllt gewesen, schreiben sie. Weitere Headliner waren die Bellamy Brothers, Heidi Newfield und Farewell Angelina.

(20 Minuten/sda)