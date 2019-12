Lenker (18) verliert Kontrolle über Boliden

Ein Neulenker fuhr am Montagnachmittag mit einem BMW M5 auf der Autobahn bei Strengelbach AG. Plötzlich verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und kam von seiner Fahrbahn ab. Er driftete nach rechts und kollidierte mit einem BMW X5, in dem drei Personen unterwegs waren. Dieses seitlich gerammte Auto geriet in der Folge gegen die Randleitplanke.

Sofort rückten alarmierte Einsatzkräfte zum Unfallort aus. Dort traf man auf zwei zerbeulte Autos. Keine der in den Unfall involvierten Personen war verletzt. Der Sachschaden hingegen wird auf zirka 60'000 Franken geschätzt.

Erster Führerausweis weg

Die Kantonspolizei nahm dem 18-jährigen Schweizer den Führerausweis auf Probe vorläufig zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. Sein Unfallauto wurde polizeilich sichergestellt.

