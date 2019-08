Lenker rammt Hydranten und löst Fontäne aus

Gegen 15.30 Uhr verlor ein Autolenker in Säriswil BE die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf er zuerst einen Hydranten rammte und schliesslich in einer Hauswand landete. «Aus dem Hydranten schoss eine mehrere Meter hohe Wasserfontäne», erzählt ein Anwohner.

Gemäss Informationen der Berner Kantonspolizei war der Autolenker in Richtung Innerberg unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung Wahlendorfstrasse von der Fahrbahn abkam. Nach der Kollision mit dem Hydranten habe das Auto einen Gartenzaun durchbrochen und sei anschliessend an der Hausmauer zum Stillstand gekommen. Verletzt worden sei bei dem Selbstunfall niemand.





(20 Minuten)