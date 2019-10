Lenker kommt während Autofahrt zu Tode

Ein 71-jähriger Autofahrer war am Samstag mit seinem Auto in Luterbach SO unterwegs. Plötzlich verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Das Auto kollidierte mit einem Zaun und kam durch den Aufprall zum Stillstand. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsversuchen durch Passanten und einen Notarzt verstarb der Verunfallte noch vor Ort. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein medizinisches Problem die Ursache für den Unfall.

(rc)