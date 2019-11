Lenker weicht Tier aus und prallt frontal in Baum

Ein Autolenker ist am Samstag in Messen SO bei einem Selbstunfall verletzt worden. Er hatte während der Fahrt einem Tier ausweichen wollen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Der junge Lenker gab gegenüber der Polizei an, er habe einem «kleinen Tier» ausweichen wollen.

Der Mann wurde mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Ersthelfer hatten sich vorher um den Mann gekümmert und den Verkehr geregelt.

Gemäss Mitteilung ereignete sich der Unfall gegen 14.30 Uhr. Der Mann war auf der Ramsernstrasse von Messen in Richtung Solothurn unterwegs. Das Auto wurde abgeschleppt. Zudem wurde die Feuerwehr Limpachtal aufgeboten, um ausgelaufenes Öl zu entfernen.



