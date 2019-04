Lenkerin stürzt in Schlucht und verletzt sich schwer

Eine Automobilistin ist am Samstagnachmittag bei einem Selbstunfall in der Schlucht von Court BE schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Fahrzeug von der Strasse abgekommen und unterhalb der Fahrbahn gegen einen Baum geprallt, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Die Frau habe aus dem vollständig zerstörten Fahrzeug befreit werden müssen. Anschliessend sei sie schwer verletzt mit einem Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) ins Spital geflogen worden.



(sul)