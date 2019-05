Leser finden Minarett-Vergleich lächerlich

Eine dreieinhalb Meter hohe Kuppel soll schon bald auf dem Dach des Hauses der Religionen am Berner Europaplatz zu sehen sein. Das plant der örtliche muslimische Verein. Die Kuppel soll unter anderem als Wegweiser für Besucher der dortigen Moschee dienen.

Provokation gegen das Minarett-Verbot

Die SVP sieht in der geplanten Kuppel jedoch keinen Wegweiser, sondern eine Provokation. Der kleine Spitz, der auf dem Objekt installiert werden soll, stört die Partei besonders. Für Laien sehe das aus wie ein Minarett; die Bauherren würden mit dem Bau das Minarettverbot umgehen, finden die Politiker. Deswegen zieht die SVP eine Einsprache gegen das Bauprojekt in Betracht.

Leser sind empört

20 Minuten berichtete gestern über die geplante Kuppel am Berner Europaplatz . Die Reaktion der SVP sorgt bei den Lesern für Kopfschütteln. So findet etwa Leser D. K. den Aufstand über die Kuppel übertrieben. Er schreibt «Leben und leben lassen». Andere können in der geplanten Kuppel gar kein Minarett erkennen. «Die wissen aber schon, dass ein Minarett ein Turm ist?», fragt Leser Cuoco.

Andere Leser stimmen der SVP aber zu. Auch ihnen ist die Kuppel nicht geheuer. So schreibt Leser Jan U.:«Das kommt nicht infrage, so eine Kuppel!»

