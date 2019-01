Lidl Schweiz zieht ins Warenhaus Loeb ein

Die Bücher fliegen raus, dafür kommen Gemüseinseln und Kühlregale: Das Berner Traditionshaus Loeb und der Detailhändler Lidl (Schweiz) spannen enger zusammen. Lidl wird als Mieter in den Loeb-Warenhäusern Bern und Biel mit zwei neuen Filialen einziehen. Lidl wolle an beiden Standorten rund 3 Millionen Franken investieren, teilte der Detailhändler am Mittwoch mit.

«Die Filiale im Stadtzentrum von Bern ist für Lidl Schweiz ein Meilenstein», sagt Nadia von Veltheim, Chief Real Estate Officer von Lidl. Die Standorte würden perfekt in die Strategie passen, vermehrt in die Innenstädte und Ballungszentren zu expandieren. Der Lebensmittelverkäufer will auch hier an seiner Preispolitik festhalten. Die Produkte sollen in der Berner Innenstadt nicht teurer sein als in andere Filialen von Lidl, welche im Kanton Bern eher in ländlicheren Gebieten zu finden sind.

Orell Füssli geht

So bald geht es aber noch nicht los mit den Lidl-Filialen bei Loeb. Der Umbau am Standort Biel wird im Juli 2019 starten und jener in Bern im März 2022, erklärte Lidl. Die genauen Eröffnungstermine würde zu gegebener Zeit genannt.

In Bern wurden auf den beiden Untergeschossen bisher vor allem Bücher verkauft: Orell Füssli mietete die rund 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche seit mehreren Jahren. Der Vertrag läuft 2022 aus.

