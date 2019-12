Linke Politiker fordern Gratis-ÖV für Bieler

SVP-Stadtrat Luca Francescutto forderte für Bieler Stadtbewohner, dass diese die Busse in der Innenstadt an Samstagen gratis benützen dürfen. Nun ziehen linke Politiker nach und fordern für alle Bieler einen kostenfreien öffentlichen Verkehr, an sieben Tagen der Woche, wie das «Bieler Tagblatt» berichtet.

Umfrage Was haltet Ihr von dieser Idee? Unterstütze ich zu 100%.

Das ist doch viel zu teuer für die Gemeinden. Nein Danke.

Viel zu kompliziert, wird hier nicht funktionieren.

Peter Heiniger (PdA), Dana Augsburger-Brom (SP), Ruth Tennenbaum und Titus Sprenger (beide Passerelle) reichten an der Stadtratssitzung das entsprechende Postulat ein.

Mehr autofreie Zonen

Für die linken Postulanten gehe es bei der Forderung darum, Autofahrer dazu zu bewegen, auf den ÖV umzusteigen. Dies solle dazu beitragen, dass es in der Stadt mehr autofreie Zonen gebe, und der Umwelt zu Gute kommen. Der Gratis-ÖV solle aber auch Biel attraktiver machen. «Wenn die Lebensqualität in einer Stadt steigt, zieht das automatisch Neuzuzüger an», sagt Heiniger. Dies solle die Bieler Ökonomie ankurbeln.

Zudem stützen sich die Postulanten auf das Beispiel der estländischen Hauptstadt Tallinn. Dort wurde 2013 ein komplett kostenfreier ÖV eingeführt. Die Nutzung des ÖVs habe seitdem zugenommen, Verkehrsstaus seien zurückgegangen und die Luftqualität habe sich verbessert.

Kampf gegen Onlineshopping

Geht es den linken Postulanten um soziale und umweltfreundliche Aspekte, so geht es SVP-Stadtrat Francescutto um die «Attraktivität des Stadtzentrums und seiner Geschäfte». Der SVPler erhofft sich durch Gratisbusse am Samstag mehr Kunden für das Gewerbe. Denn: Viele Geschäfte in der Innenstadt würden unter der Konkurrenz des Onlineshoppings leiden.

Hohe Kosten befürchtet

Biels Stadtpräsident Erich Fehr (SP) glaubt nicht, dass ein Gratis-ÖV in Biel finanzierbar wäre: «Das kostet einen höheren zweistelligen Millionenbetrag.» Bei der Umsetzung der Forderung würden viele Zusatzkosten auf die Gemeinde zukommen.

«Wie soll das mit einem Gratis-Busbetrieb für Bieler denn funktionieren?», fragt Fehr. «Soll sich jeder Bieler ausweisen und gratis fahren dürfen, während der Nidauer zahlen muss?» Die Forderungen von Heiniger und Francescutto seien zudem nicht mit dem heutigen Tarifsystem kompatibel.

Im Frühsommer wird entschieden

Die beiden Vorstösse sollen im Frühsommer vom Stadtrat behandelt werden. Der Bieler Gemeinderat hatte sich bereits vor einem Jahr zu seinem Postulat der PdA ablehnend geäussert. Damals forderten die Linken einen kostenfreien öffentlichen Verkehr für Auszubildende.

Was halten Sie von gratis ÖV? Würden Sie die Idee in Ihrer Stadt unterstützten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare.

(km)