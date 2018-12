Löste Geschenk einen Zimmerbrand aus?

Im solothurnischen Luterbach brannte es kurz vor Weihnachten in einem Mehrfamilienhaus: in einem Zimmer war am Sonntag zu später Stunde ein Feuer enstanden. Doch nicht etwa eine defekte Leitung oder eine Adventskerze löste den Brand aus – Grund war ein Hoverboard, das Flammen fing.

Das elektrische Rollbrett, das wohl am anderen Tag als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum hätte liegen sollen, fing beim Aufladen Feuer.

Feuerwehren im Einsatz

Erst rückten die Feuerwehrleute aus Luterbach, später zur Unterstützung auch noch die Kollegen aus Deitingen zum Brandherd aus. Laut der Polizei konnte der Akku-Brand schliesslich gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Doch besinnliche Weihnachten zuhause gab es für die Betroffenen dann wohl doch nicht: die Bewohner wurden vorübergehend in einer anderen Liegenschaft untergebracht.

(miw)