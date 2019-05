13-Jährige fällt Loverboy zum Opfer

In einer Badi am Rande des Kantons Bern trifft eine 13-Jährige auf einen Mann. Es ist das erste Mal, dass sie ohne ihre Eltern baden geht. Der Mann ist ihr sympathisch, er ist attraktiv und freundlich und die beiden treffen sich immer wieder. Nach und nach verliebt sich das Mädchen in den Mann, die Eltern bekommen davon aber nichts mit.

«Wir merkten gar nichts, nur, dass sie manchmal traurig war», sagten die Eltern der «Berner Zeitung». Erst als die Tochter gestand, vergewaltigt worden zu sein, wurden die Eltern hellhörig. Das Mädchen hatte Angst, schwanger zu werden. Doch noch immer verschwieg es den grössten Teil der Wahrheit.

Einem Loverboy zum Opfer gefallen

Doch nun schöpften die Eltern Verdacht. Als die Tochter eine Woche lang auf Schulreise war, durchforstete ihre Mutter ihr Handy. Was sie dort vorfand, lässt sie heute noch erschaudern. In den Chats ging es um den Körper des Mädchens, um Sex und Perversion. Da erkannten die Eltern, dass das Mädchen einem Loverboy zum Opfer gefallen war.

Ein Loverboy ist ein Mann, der vorgibt, sich in eine Frau oder ein Mädchen verliebt zu haben. Danach nutzt er sie aus und zwingt sie zu Sex mit anderen Männern. Nach und nach drängt er die oft unsicheren, jungen Mädchen zur Prostitution.

So verhielt sich der Mann auch gegenüber dem 13-jährigen Mädchen. Er verabreichte ihm Drogen, brachte es zu anderen Männern, liess es vergewaltigen. Einmal schickte er es sogar auf den Strich. Ein andermal erwachte es geschlagen und vergewaltigt an einem Waldrand. Selbst dann erkannte es den Zusammenhang zu seinem Geliebten nicht und rief ihn an, ihm zu Hilfe zu kommen.

Von Anstalt zu Anstalt

Eines Tages wussten sich die Eltern nicht mehr zu helfen. Sie alarmierten die Kesb, die Fachstelle Berner Gesundheit und die Fachstelle Act 212. Dort wurden sie sofort ernst genommen. Es wurde klar, dass die Tochter an einen sicheren Ort gebracht werden musste und nicht im Elternhaus bleiben konnte. Deshalb brachte man sie in die Kindernotaufnahme Schlossmatt in Bern.

Danach wurde sie ins Loryheim nach Münsingen gebracht. Dabei handelt es sich um eine Justizvollzugsanstalt für Jugendliche. Besucht werden durfte das Mädchen dort nur dreimal pro Monat für jeweils zwei Stunden. Schliesslich wechselte es in eine halboffene Gruppe. Dort hat es stundenweise Ausgang und darf auch mal einen Tag lang nach Hause.

Zwar sind die Eltern froh, dass ihre Tochter in Sicherheit ist, aber eigentlich müsste sie als Traumapatientin behandelt werden. In der einzigen Klinik der Schweiz, die das anbietet, gibt es aber zurzeit keinen Platz. So wohnt sie vorerst in der offenen Wohngruppe im Loryheim. Noch immer schützt die heute 16-Jährige den Mann, der ihr das Leben zur Hölle gemacht hat. Die Eltern hoffen jedoch, dass eines Tages die ganze Wahrheit ans Licht kommen wird.

