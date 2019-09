Mädchen stürzt von Pferd und stirbt

Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr fiel auf einem Waldweg in Fulenbach ein Mädchen von einem Pferd und verletzte sich dabei schwer. Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt, wurde das Mädchen nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein Spital geflogen.

Trotz aller ärztlichen Bemühungen ist die Primarschülerin in der Zwischenzeit gestorben. Gemäss ersten Erkenntnissen passierte der Unfall im Rahmen eines geführten Pferdespaziergangs.

8000 Reitunfälle pro Jahr



Zur Klärung des Unfallhergangs und der Umstände hat die Polizei eine Untersuchung eingeleitet. Aus Rücksicht auf die Betroffenen machte die Kantonspolizei keine weiteren Angaben zum tragischen Unfall.

Wie Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung zeigen, verunfallen jedes Jahr in der Schweiz über 8000 Menschen beim Pferdesport. Im Schnitt enden zwei dieser Fälle tödlich. Verletzungen nach Reitunfällen sind oft schwer und in den meisten Fällen die Folge eines Sturzes vom Pferd.

(fss)