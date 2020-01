Leserin fotografiert seltene Mandarinente

Leser-Reporterin Angela Häfliger unternahm am Dienstagnachmittag einen Spaziergang an der Uferpromenade in Olten. Neben der alten Brücke an der Aare entdeckte die junge Frau eine Ente mit aussergewöhnlich bunten Federkleid.

«Ich habe so eine Ente noch nie gesehen», erzählt die 29-Jährige. «Sie war so schön, da musste ich einfach ein Foto machen.» Das es sich dabei um die seltene Mandarinente handelte, wusste die junge Frau nicht.

Von Asien in die Schweiz

Anfang des 18. Jahrhunderts wurden die ersten Mandarinenten von Asien nach Europa gebracht und in Gefangenschaft gehalten. «Die Vögel sind zum Teil ausgebüxt und in Freiheit gelangt, wo sie sich weiter verbreiteten», erzählt Livio Rey, Biologe und Mediensprecher der Schweizerischen Vogelwarte.

Keine Verbreitung gewünscht

In der Schweizer Natur brüten laut der Schweizerischen Vogelwarte schätzungsweise 10-20 Mandarinenten-Paare zuhause. Diese niedrige Zahl sei auch so gewünscht. «Bei Vögeln, die nicht von alleine in die Schweiz gekommen sind – also nicht einheimisch sind – will man auch nicht, dass sie sich weiterverbreiten», so Rey.

Sie könnten sonst ein Problem für einheimische Vogelarten werden. «Wir unternehmen weder etwas für noch gegen ihren Bestand», fügt der Biologe hinzu. In den letzten Jahren habe sich die Population dieser aussergewöhnlich bunten Entenart stabil gehalten.

(km)