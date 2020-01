Wieso wurde Mann trotz Leuchtweste überfahren?

Die Kantonspolizei Solothurn tappt im Fall des 23-Jährigen, der freitagnachts mit schweren Verletzungen auf einer Strasse aufgefunden worden ist, im Dunkeln. Die Ermittler vermuten, dass der Mann von einem Auto an- oder gar überfahren wurde.



Am Freitag kurz nach 23 Uhr wurde der Mann schwer verletzt auf der Wilderstrasse in Gerlafingen entdeckt; er musste mit der Rega hospitalisiert werden. Der Mann liegt noch immer im Spital – zum gesamten Ausmass der Verletzung will die Kapo derzeit keine Angaben machen.

Polizeiliche Ermittlungen laufen

Doch im Hintergrund laufen die Ermittlungen zum Vorfall: Wie konnte der junge Mann, der mit orange leuchtender Bauarbeiter-Kleidung unterwegs war, von einem Auto erfasst werden? Was hat sich hier, am späten Freitagabend, in Gerlafingen abgespielt?

Wie die Polizei mitteilt, befindet sich derzeit ein 62-jähriger Mann in Haft. Der türkische Staatsangehörige wurde kurze Zeit nach dem Auffinden des Verletzen von der Kapo aufgegriffen. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, wie die Behörde gegenüber 20 Minuten mitteilt. Gegen den Mann wird wegen«fahrlässige Körperverletzung» und «Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz» ermittelt.

Wirte müssen Video-Aufzeichnungen aushändigen

Hierzu versuchen die Ermittler auch, die Stunden vor dem Vorfall zu rekonstruieren. «Wir erhoffen uns, ein Bewegungsmuster für die Zeit, bevor der junge Mann auf der Strasse aufgefunden wurde, aufzeichnen zu können», so Kapo-Sprecher Bruno Gribi.

Gemäss ersten polizeilichen Erkenntnissen hat sich der junge Mann am Abend des Unfalls bis zirka 22 Uhr in einem Lokal in Bätterkinden aufgehalten. Wie 20 Minuten weiss, mussten mehrere Betriebe der Polizei Aufnahmen ihrer Überwachungskameras aushändigen. «Polizisten war in den letzen Tagen bei uns, wir übergaben ihnen die Aufzeichnungen vom besagten Abend», sagt so etwa eine Frau, die in Gerlafingen einen Gastrobetrieb führt.

Zudem bittet die Kantonspolizei auch die Bevölkerung um Mithilfe. Personen welche zu folgenden Fragen Informationen haben, werden gebeten, sich zu melden:

Wer kann Angaben dazu machen, wo sich der Verunfallte am Freitagabend, 17. Januar in der Zeit zwischen zirka 22 Uhr und 23 Uhr aufgehalten hat?

Wer hatte am Freitagabend zwischen zirka 21.30 Uhr

und 23 Uhr Kontakt zum Verunfallten, persönlich oder telefonisch?

Wem ist der Verunfallte am Freitagabend in der Zeit zwischen zirka 22 Uhr und 23 Uhr aufgefallen, möglicherweise zwischen Bätterkinden und Gerlafingen?