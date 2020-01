Mann (23) schwer verletzt auf der Strasse gefunden

Am Freitag kurz nach 23 Uhr ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung ein, dass auf der Wilerstrasse in Gerlafingen ein schwer verletzter Mann am Boden liege. Nach dem Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes

wurde der 23-Jährige sofort medizinisch betreut und schliesslich mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.



Wie die Solothurner Polizei am Samstag mitteilte, geht man davon aus, dass der Verletzte durch ein Fahrzeug an- beziehungsweise überfahren worden ist. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur, als die Beamten eintrafen.

Zwei Personen verhaftet

Deshalb wurden durch die Polizei unverzüglich Ermittlungen eingeleitet, die schliesslich zum mutmasslichen Unfallfahrzeug führten.

In diesem Zusammenhang wurden zwei Personen vorläufig festgenommen. Das mutmassliche Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Verursacher sind derzeit im Gang.

Nebst mehreren Polizeipatrouillen standen eine Ambulanz,

ein Rettungshelikopter der Rega, die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn und Angehörige der Feuerwehr Gerlafingen im Einsatz. Die Wilerstrasse musste für die Rettungs- und Unfallaufnahmearbeiten während rund zwei Stunden gesperrt werden.

(mon)