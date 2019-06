Mann aus Auto gezerrt und attackiert

Am Freitagnachmittag ist an der Zukunftstrasse in Biel ein Mann von drei Personen angegangen und dabei verletzt worden. Ersten

Erkenntnissen zufolge war das Opfer um zirka 16 Uhr mit dem Auto in Richtung Alfred-Aebi-Strasse unterwegs, als er von zwei weiteren Autos ausgebremst und schliesslich auf Höhe der Zukunftstrasse 44 zum Stillstand gebracht wurde.

Opfer wurde verletzt

Wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte, stiegen kurz darauf drei Männer aus den Fahrzeugen aus, zerrten das Opfer aus dem Auto auf die Strasse und gingen dieses tätlich an. Als sich ein Passant dem Geschehen näherte, liessen die Täter vom Mann ab, der in der Folge mit dem Auto flüchten und die Polizei informieren konnte.

Das Opfer wurde beim Vorfall verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die die Ereignisse

beobachtet haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können. Insbesondere der Passant, der sich zum Zeitpunkt der Ereignisse an der Zukunftstrasse aufgehalten hatte, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 032 324 85 31 zu melden

(mon)