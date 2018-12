Mann stirbt bei Streit – Partnerin festgenommen

Am Samstag kurz nach 9 Uhr ging bei der Alarmzentrale die Meldung ein, wonach es in einem Einfamilienhaus in Derendingen SO zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen sei. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Trotz Reanimationsbemühungen der ausgerückten Rettungssanitäter verstarb der Mann noch in der Wohnung.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde in Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung seine 56-jährige Partnerin verhaftet. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist gegenwärtig noch unbekannt. Er bildet Gegenstand weiterer Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Solothurn in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Solothurn geführt werden.

(rab)