Mann bricht in Haus ein und verletzt zwei Personen

Kurz nach 12 Uhr am Mittwochmittag meldete ein Rentner der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn, dass er in seinem Einfamilienhaus in Gretzenbach soeben überfallen worden sei. Der Täter befinde sich noch im Haus und habe seine Schwiegertochter in seiner Gewalt. Unverzüglich rückten mehrere Patrouillen aus und umstellten die Liegenschaft.

Kurz darauf verliess ein Mann das Haus und versuchte zu flüchten. Die Polizei konnte ihn jedoch anhalten. Der 34-jährige Rumäne wurde für weitere Ermittlungen festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten Diebesgut aus dem Haus.

An der Haustür geklingelt



Gemäss ersten Erkenntnissen klingelte der Täter an der Haustüre des Rentners. Als dieser die Türe öffnete, wurde er gewaltsam in sein Haus zurückgedrängt und gefesselt. Kurz darauf kam dessen Schwiegertochter zu Besuch, worauf auch diese vom Räuber in Gewalt genommen und gefesselt wurde.

Schliesslich gelang es dem Rentner, sich von den Fesseln zu lösen und die Polizei zu alarmieren. Sowohl der Rentner wie auch seine Schwiegertochter wurden beim Überfall mittelschwer verletzt und mussten mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zum Hergang und den Umständen aufgenommen.

(bee)