Mann lockte Bub in Wald und folterte ihn

Ein Fotograf aus dem Oberaargau lockte im September 2018 einen 15-Jährigen für ein Fotoshooting in den Wald bei der Ruine Günsberg SO. Dort forderte er den Jungen auf, seinen Oberkörper freizumachen. Der 50-jährige Mann fesselte den Jungen darauf an einen Baum und befestigte zwei Metallklammern an dessen Brustwarzen, berichtet die «Berner Zeitung». So lange, bis der Junge vor Schmerzen zu weinen begann.

In der Wohnung des Mannes ging die Tortur weiter: Der 50-jährige Mann fesselte den Jungen an eine Leiter und peitschte ihn mit einem Seil. Er drückte dem 15-Jährigen mit seinem Daumen so fest in den Bizeps, dass sich dessen Muskel verschob. Anschliessend boxte er dem Teenager mehrmals in den Bauch. Die ganzen Gewaltakte hielt der Mann auf Videos und Fotos fest.

Bedingte Freiheitsstrafe

Der Mann musst sich derzeit vor dem Regionalgericht für seine Taten verantworten. In seinem Haus fand die Polizei sechs Festplatten mit pornografischen Videos und Fotos, darunter auch «virtuelle Kinderpornografie». Aus seinen sadomasochistischen Vorlieben machte der Mann keinen Hehl.

Der Beschuldigte sagte vor Gericht, dass die Szenen mit dem Jungen in gegenseitigem Einverständnis stattgefunden hätten. Der 15-Jährige sagte bei der Polizei hingegen aus, dass das Fotoshooting keinen sexuellen Kontext gehabt habe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-jährigen Mann nun mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind vor. Sie fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 9 Monaten und eine Busse von 10'800 Franken. Das Urteil soll am Freitag folgen.

(rc)