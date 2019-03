Mann geht brutal auf Fasnächtlerin los

Hirnerschütterung, Beulen und Wunden am ganzen Körper: Für Sabrina Ergert endete am Sonntag der Fasnachtsabend in Solothurn im Spital. Als sich die 37-Jährige mit ihrer Partnerin auf dem Heimweg befand, griff ein Mann sie unvermittelt an. «Er hat mich erst einmal mit einem Fahrradhelm attackiert. Dann fing er an, sofort handgreiflich zu werden», sagt Ergert zu «Tele M1».

Doch auch dann lässt er nicht von ihr ab. Nachdem er sie mehrere Male mit der Faust geschlagen hatte, riss er sie auf den Boden und trat mit den Füssen nach ihr. «Ich finde es erschütternd, einfach aus dem Nichts auf jemanden los zu gehen», sagt Ergert.

Täter festgenommen



Die Partnerin, Tamara Salzmann, ist noch immer schockiert: «Immer wenn ich die Augen schliesse, sehe ich, wie er auf meine Partnerin eindrischt. Ich war einfach hilflos.» Als Mitarbeiterin im Sicherheitsdienst reagierte sie aber instinktiv und zog den Angreifer, der offenbar unter Drogen stand, von Ergert weg. Der Mann konnte sich losreissen und flüchten.

Weit kam er jedoch nicht: Noch in der gleichen Nacht hat die Stadtpolizei Solothurn den mutmasslichen Täter, einen 31-jährigen Italiener, festgenommen. Die Gründe für den Angriff sind noch unklar, die Polizei sucht nach Zeugen. Insbesondere werden zwei Männer gesucht, die der Frau zur Hilfe kamen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 71 11) in Verbindung zu setzen.





