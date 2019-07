Mann leblos aus der Aare geborgen

Die Kantonspolizei Bern erreichte am Mittwochabend die Meldung, dass in der Aare, im Bereich der Auguetbrücke in Muri bei Bern, ein menschlicher Körper treibe. Umgehend rückten Ambulanz und Polizei aus und trafen vor dem Muribad auf mehrere Personen, die im Begriff waren, eine männliche Person zu reanimieren.

Trotz der Reanimationsversuche konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 66-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Unfall nach medizinischem Problem?

Laut der Kantonspolizei Bern ging der Mann zuvor am Nachmittag schwimmen und stieg an einer unbekannten Stelle in die Aare ein. Daraufhin sei er in Schwierigkeiten geraten, wie die Kantonspolizei Bern schreibt. Beim Mann sei vorgängig ein medizinisches Problem aufgetreten, weshalb die Todesursache noch unklar sei. Gemäss bisherigem Kenntnisstand sei von einem Unfallgeschehen auszugehen.

(km)