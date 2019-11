Polizei rätselt wegen Mann mit Stichverletzung

In der Bieler Altstadt wurde im Untergässli am Dienstag gegen zwei Uhr morgens ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Der blutende Mann wurde umgehend erstversorgt und mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Erste Untersuchungen zeigten: Der Aufgefundene erlitt eine Schnitt- und Stichverletzung am Arm, die von einem scharfen Gegenstand stammt. Wer dem Mann die Verletzungen zugefügt hat, weiss die Polizei nicht. Sie ermittelt nun. Die Kantonspolizei Bern sucht jetzt also nach Zeugen, die sich zur genannten Zeit in der Bieler Altstadt aufhielten. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(km)